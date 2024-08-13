中評社北京8月13日電／網評：改革求變銳意進取 開放應變擴大機遇



來源：大公報 作者：鐔言



不久前，中國共產黨召開第二十屆三中全會，通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，對進一步全面深化改革作出系統部署，集中展示了推進中國式現代化的發展方向和未來前景。全會對中國以至世界發展都具有重大意義和深遠影響。



首先，中國大力發展新質生產力是促進國內經濟轉型和引領世界產業結構調整的重大利好。全會提出，高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務，要健全因地制宜發展新質生產力體制機制，統籌推進教育科技人才體制一體化改革，提升國家創新體系整體效能。這為進一步解放科技生產力提供了制度支撐。



創新發展推動新的經濟增長



在國內，國家在發展新質生產力方面不斷加大投入。上半年高技術產業投資同比增長10.6%。截至目前，中國已擁有24個全球百強科技集群，首次位居世界第一。隨著包括大灣區在內的各主要經濟圈科技資源流動更加便利，實體經濟和數字經濟深度融合，創新發展按下加速鍵，湧現出一批代表未來前沿方向的行業和企業。新一代信息技術、人工智能、航空航天、新能源、新材料、生物醫藥等戰略性產業的突飛猛進，將推動中國加速進入一個新的經濟增長周期。



在國外，中國與各國不斷深化科技、經貿交流合作，已與160多個國家和地區簽訂科技合作協定117個，共同做大科技革命和產業變革的蛋糕，促進世界產業結構優化升級，加速全球應對氣候變化、推進綠色低碳轉型的進程，為世界可持續發展打開了新天地。挪威、意大利、英國等國觀察人士認為，中國發展新質生產力符合世界需求，將惠及更多國家。