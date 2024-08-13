中評社北京8月13日電／網評：無條件參考外國案例才是有損法治



來源：大公報 作者：卓銘



2019年8月18日，民陣在未經警方同意的情況下，於維園舉行“流水式集會”。事後黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁及李柱銘等7人被裁定“非法集結”罪成並提出上訴。昨日終審法院頒下判定，7人終極上訴失敗，維持原判。終審法院本案中就應否參考英國案例，作出了清晰而明確的解釋，說明了儘管同樣行普通法制度，但如果不考慮實際情況便無條件參考外國案例，不但對判定不公平，而且更有損香港長久以來建立的司法基礎。



本案的最大爭議，在於香港法院應否考慮英國最高法院的兩宗案例，在判決中采納“執行相稱性”（Operational Proportionality）測試。因此，具體討論終審法院的判詞前，應該先弄清楚究竟“執行相稱性”究竟是什麼意思。



現代的相稱性原則，可以追溯至19世紀末的普魯士行政法。當時普魯士法院提出，為符合必要原則，有關措施的力度不得超過達到目標所需的程度。而據現在歐洲人權法院的定義，在社會一般利益的需求與維護個人基本權利的要求之間尋求公正平衡，便必須確保“執行相稱性”。執行相稱性的方法有很多，現時香港法院慣用的是“四步相稱性測試法”，須檢視：一）相關措施是否為達致合法目的；二）與達致該目的是否有合理關連；三）該措施是否達致該目的所必需；四）措施對社會利益與影響個人受憲法保護的權利之間是否已取得合理平衡。



本案上訴一方提出，終院應參考英國最高法院兩宗案件的判詞，稱即使是未經批准而不合法的集結，不等同參與者自動失去基本權利保障，法庭必須審視對相關權利的限制是否符合相稱性原則。



惟終院首席法官張舉能及常任法官李義認為，上述兩宗英國案例的法律背景與香港不同。前者只是一宗涉及阻礙控罪和如何構成合理辯解的案件，與憲法挑戰無關；第二宗案件則是北愛爾蘭議會禁止於墮胎中心安全區進行示威，與“流水式集會”案和香港現實都相距甚遠。



再退一步說，就算香港法院同意考慮相稱性原則，採用的方法也與英國的相稱性測試不同。終院判詞續指出，英國及香港處理挑戰人權的法律框架不盡相同，例如在香港，如果某項措施被裁定違憲，法庭可以頒令糾正相關措施，也可以直接宣告措施無效以至廢除。但在英國，法院卻沒有相類似的補救方案。英國法院無權直接廢除政府推出的措施或條例，因此即便是被宣布為不符合人權保障的條文，當地法院也會繼續執行，也會繼續用以檢控和定罪。



英籍法官亦同意終院判決



在參考到以上區別的情況下，終院判詞定下結論，上訴方提出的相稱性測試在本港司法判例中沒有地位，各被告維持原判。值得一提的是，英籍終院非常任法官廖柏嘉也同意終院的這個看法。



從終院就相稱性概念作出的解釋及修正，並因應香港和英國在處理人權挑戰的法律框架方面存在不同之處，而裁定香港法庭不應跟隨英國兩宗判例，都遵循著一絲不苟的法理邏輯。因此，終院駁回黎智英等人的上訴可謂合情合理。但可以想見，社會上仍有部分人覺得香港行普通法司法體系，就有義務參考英國案例，甚至覺得英國案例必然更具參考價值。



首先必須強調的一點是，執行相稱性並不表示一切法律限制都要讓位於個人權利。其重點，是在社會一般利益的需求與維護個人基本權利的要求之間取得平衡。而即便是案例原則，也不是任何情況下都百分百適用，基本法第84條列明，香港特區法院可參考其他普通法適用地區的司法判例，例如英國、新加坡、加拿大等，但參考與否並不具約束力。如果與香港現實情況差距較大，比如本案的情況，終院認為案例不適用也是在合理範圍以內。



在本案中，黎智英等人在沒有警方批准的情況下進行集會，是鐵一般的事實。而各上訴人就《公安條例》（第245章）第17A（3）（a）條的憲法挑戰早前已被裁定為不成立，亦沒有就警務處處長反對遊行提出憲法挑戰。既然一開始就不存在違憲情況，即便有被告提出“流水式集會有助疏散人群”，或稱這是在行使集會自由的相關權利、集會和平進行等，極其量也只能看作是求情理由，無法從根本改變參與非法集結這個事實。



就如特區政府發言人昨日的回應：“香港居民有遵守香港特區實行的法律的義務。而法律面前人人平等更是法治的其中一項根本要素，任何人不論種族、階級、政見或宗教信仰，都須奉當地法律為圭臬。”有法必依、法律面前人人平等，永遠是法治最基本的原則。



其實，如果有些人硬要借用英國的案例，那麼可以看看，最近當地發生大規模騷亂以來，英國警方大肆拘捕至少700名示威者、考慮禁止示威者蒙面，並揚言起訴外國網民；英國法院亦禁止示威場合中的旁觀者保釋……這些舉措和判定又有沒有考慮過相稱性原則？如果真要參考案例的話，香港法院也應該參考更為相近的騷亂案件，而不是那些風馬牛不相及的案例。