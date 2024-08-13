中評社北京8月13日電／網評：﻿“流水集會”在英會如何？



來源：大公報



黎智英、李柱銘等七人於2019年8月18日參與未經警方批准的維園集會，其後演變為所謂“流水式集會”。七名被告早前被判決參與非法集會罪成，被判處不同刑期，被告其後提出上訴，官司打到終審法院。終院五名法官昨日頒下判詞，一致裁定七人敗訴。這一判決釐清了法律觀點，彰顯了法治精神。



七名被告上訴的理由，分別是所謂“行使集會自由”、“和平情況下進行”，並要求引用英國有關案例的“執行相稱性”測試，結果被終院法官一一駁回。法官的理據十分充分：



首先，根據香港法律，集會前須申請“不反對通知書”，當時警方鑒於這類所謂“和平集會”常以暴力告終，拒絕發出。被告明知集會非法但一意孤行，這就不是行使集會權利，而是視法律為無物。其次，是次集會名義上在維園舉行，實際上很快演變成街頭遊行，並發生暴力。在2019年修例風波期間，這一幕屢見不鮮。所謂“和平集會”不過是掛羊頭賣狗肉，實則是暴力騷亂的前奏和鋪墊。



爭議的焦點，是被告引用英國兩宗案例中的所謂“執行相稱性”測試。但法官指出，英國有關案件的法律背景有別於香港，香港和英國在處理人權挑戰的法律框架方面有不同之處。譬如在英國，不符合人權的條例仍會被視為有效法律並執行，但香港則會廢除。五位法官一致裁定，香港不應跟隨英國的案例。



犯法就是犯法，無論找多少借口都無濟於事。就保護人權而言，香港較一些西方國家更為優勝。譬如英國最近發生大規模騷亂，假若出現“流水式集會”，當局會認為這是“集會自由”嗎？如今英國警察的大規模鎮壓就是明證。不僅如此，英國成立24小時法庭，快刀斬亂麻，哪會像香港這般糾纏逾5年時間！



那些大狀出身的被告，為何不抗議英國不尊重人權呢？香港法治維護人權，香港法治國際排名位居前列，美西方再怎麼抹黑，也不過是自暴其醜。