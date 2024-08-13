中評社北京8月13日電／網評：民生為大“告別㓥房”需標本兼治



來源：大公報



行政長官李家超在去年發表的施政報告中建議成立解決㓥房問題工作組，在十個月內就㓥房問題進行深入調查，並就四個目標提出建議。工作組本月將提交報告。民建聯昨日向房屋局提出18項倡議，包括設立㓥房登記制度，分階段取消㓥房，為㓥房面積、高度訂立最低標準等，具有參考價值。事實上，解決㓥房茲事體大，既要有決心、有目標，更要有行動路線圖、時間表，最終達到標本兼治。



房屋問題是香港“老大難”問題，㓥房更是問題中的痛點和難點。目前，香港有22萬人住在約11萬個㓥房等不適切居所中，其租金比香港平均水平貴一倍，更有數萬人的平均居住面積不足6平方米。這是一個“可恥”的數字，因為低於香港單人囚室的7平方米。



盡快處理㓥房問題是民心所盼，也是中央的殷切期望。香港回歸25周年之際，習近平主席發表重要講話，對香港提出“四點希望”，指出香港當前最大的民心，就是盼望生活變得更好，盼望“房子住得更寬敞一些”。中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍更明確提出，大家揪心的住房問題必將得到極大改善，要告別㓥房、“籠屋”。中央的關心和督促，為香港解決㓥房問題注入了動力，為基層市民帶來了安居樂業的希望。



有了工作目標後，就要有行動方案。㓥房問題相當複雜，處理起來非常棘手。首先要確立“㓥房”的定義，訂立最低標準後，可將㓥房分類，面積、高度、消防安全等不符合標準的應歸類為“劣質㓥房”。特區政府成立工作組就㓥房進行深入調查，這是務實的做法。包括民建聯在內的政黨、團體就解決㓥房問題提出不少建議，綜合了各方意見，堪稱集體智慧的結晶。



對於暫時符合條件的㓥房，允許其繼續存在，這是香港的客觀現實決定的。在香港房屋整體上供不應求的大環境下，㓥房有其存在價值，可為部分人提供臨時栖身之所。若是對㓥房的居住環境要求過高，導致㓥房單位大量減少，恐怕會產生反效果，導致租金急升及大量基層市民流離失所。在處理㓥房問題上因時制宜、有序解決，先治標、後治本，這是實事求是的應有態度。



而在訂立㓥房最低標準後，需要做好兩方面的工作，一是堅決取締劣質㓥房；二是對留存的㓥房實施更嚴格的租務監管，切實解決民意反映強烈的業主大幅加租及亂收水電費等問題。及時檢討租務監管條例及加強違法檢控，可為㓥房戶提供保障。



解決㓥房問題的根本之道在於多建公屋，縮短輪候時間。好消息是，特區政府目前已經找到的土地，多於十年房策目標。剛剛公布的數據也顯示，公屋一般申請者的輪候時間，已由高峰期的逾6年減至現在的5.5年，下半年有望再輕微下調。換言之，徹底告別㓥房的曙光已經出現。當然，誰都明白建造公屋耗時不菲，對有需要人士是遠水難救近火，他們迫切需要過渡性房屋。特區政府推出簡約公屋、社區廚房、青年宿舍計劃等，以及社福機構打理的“光屋”計劃，為不少基層人士解決燃眉之急，受到社會的好評。



住房是民生問題，也是政治問題，因為民生就是最大的政治。習主席指出，“中國式現代化，民生為大。”一切工作的出發點和落腳點，就是為了讓老百姓過上更加幸福的生活。“一國兩制”下的香港，同樣需要有這樣的高度和情懷，迎難而上，將滿足人民對美好生活的希冀作為始終不渝的追求目標。綱舉而目張，施政的根本宗旨確立了，“告別㓥房”就只是時間問題。