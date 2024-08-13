中評社北京8月13日電／網評：寶貴的遺產 永恒的經典



來源：人民日報 作者：孟揚



一處工業遺產，一段發展歷程。



承載著工業文明的工業遺產，為社會發展提供了物質基石，也孕育出技能技藝、精神現象等無形資源，為社會生活注入文化能量。保護工業遺產，不僅要活化利用豐富多彩的物質景觀，也不能忽視它所擁有的無形的文化價值。對於工業遺產中非物質部分，“傳播與傳承”，既是保護的目的也是手段。對此，長春電影制片廠提供了一個富有啟發的行動方案。



長春電影制片廠是新中國電影工業的“開山之作”，在這個電影工廠裡誕生了“人民電影”的7個“第一”。建廠以來，弘揚愛國主義的革命題材影片，一直是長影的“拿手好戲”。這些在不同的年代膾炙人口的主旋律影片，用電影這種富有感染力的藝術形式，傳遞時代精神、影響社會審美、涵養生活氣質，在“人”的現代化過程中發揮著獨特的作用。那些走上銀幕的英雄形象，在觀眾的心中也樹立起一座座精神豐碑。



如今，歷經歲月風霜的廠房設備、道具膠片，已成為博物館中的熱門展品，講述著昔日年華，讓回憶可觸可感仍有溫度。但那些記錄在膠片上的，體現著長影文化理想與精神追求的影像和故事，卻在似水光陰的衝刷打磨中悄然淡去。如果說有形的遺存是“根”，無形的文化則是“魂”。寶貴的遺產如何成為永恒的經典？長影人認為，破題的鑰匙在於“傳播與傳承”。



今年“五一”假期，在長影舊址博物館第三攝影棚裡，舞台劇《長歌影魂》成為一件不同尋常的“展品”。《長歌影魂》以長影拍攝的經典影片《董存瑞》《趙一曼》《英雄兒女》為藍本，採用現場表演“真人秀”叠加電影片段放映的方式重溫經典，讓銀幕上的英雄形象再次映入觀眾眼簾、走進觀眾心中。雖然沒有精美的修飾道具，沒有炫目的燈影幻彩，沒有震撼的特效製作，但鮮活的表現方式融合了台上台下、銀幕內外，在情感互動、心靈共鳴中，革命英雄主義、家國情懷，不朽的精神力量震撼人心。



特別是，參加現場演出的演員，是平均年齡不到20歲的大學生，來自吉林藝術學院。這讓演出也成為以青春致敬英雄的跨越時空對話。同學們說，“我們扮演的英雄，很多都是我們的同齡人，在心理上能夠產生共鳴。”《長歌影魂》的導演、指導教師莊承豫介紹，“這部舞台劇已經演出了50場，很受歡迎。每次演出既是實踐課，又是思政課，同學們不僅在專業學習上有所收穫，更重要的是，在與英雄同行中感受到了正能量的激蕩。”



留住“根”與“魂”，方有精氣神。一部部經典老片，一段段電影膠片，一幀幀銀幕形象，構成了長影工業遺產中富有特色的文化符號和精神象徵，它們見證著長影的發展，更記錄著新中國電影事業奮力前行的足跡。長影的實踐再一次說明，工業遺產的保護利用，不僅僅是外觀維護“修舊如舊”，更不能用簡單而隨意的商業開發來解讀。工業遺產凝結著工業文明與城市文化，關注其內涵、挖掘蘊藏其中的文化價值、藝術價值，講好工業故事，弘揚積澱於其中的時代精神，工業遺產才能真正地“活”起來，發揮出多元化的經濟社會效應。



對於工業遺產，管好用好才能保護好。