中評社北京8月13日電／網評：進一步完善公共文化服務體系



來源：光明日報 作者：楊麗雯（天津市中國特色社會主義理論體系研究中心天津大學基地研究員）



文化是凝聚人心的精神紐帶，也是增進民生福祉的關鍵因素。2012年，浙江省第一家農村文化禮堂在杭州市臨安區上田村建成，到2023年，近2萬個農村文化禮堂廣布之江大地。一個省的文化設施建設“進度表”，映射著公共文化服務的提檔升級。今天的中國，文化改革發展成果更多更公平惠及全體人民。天津推廣的“文惠卡”，讓觀眾看演出的價格更優惠了；陝西開展的“一元劇場”，一塊錢可以欣賞一場秦腔大戲“嘹得很”；貴州出圈的“路邊音樂會”，堅持零門票、零距離、零商業原則，將音樂藝術與歷史遺存、城市景觀、自然生態和美食文化串珠成鏈；故宮博物院推出的“數字文物庫”，線上線下一體化、在線在場相結合，數字化賦能公共文化服務高質量供給……廣大群眾享受到更加充實、更為豐富、更高質量的精神文化生活。



黨的十八大以來，我國堅持以文化人、以文惠民，精準匹配文化供給內容和供給方式，不斷促進基本公共文化服務標準化均等化。公共文化服務保障法、公共圖書館法頒布實施，中辦、國辦印發《關於加快構建現代公共文化服務體系的意見》《國家基本公共文化服務指導標準（2015—2020年）》等，推動我國公共文化服務體系建設取得顯著進展。《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》（以下簡稱《決定》）提出，完善公共文化服務體系，建立優質文化資源直達基層機制，健全社會力量參與公共文化服務機制，推進公共文化設施所有權和使用權分置改革。這體現了補短板、強弱項、提質量的改革思路，旨在以高質量文化供給增強人們的文化獲得感、幸福感。



進入新時代，人民群眾對精神文化的需求從“有沒有、缺不缺”躍升為“好不好、精不精”。正如習近平總書記指出的：“中國式現代化是物質文明和精神文明相協調的現代化。物質富足、精神富有是社會主義現代化的根本要求。”發展公共文化服務，是保障人民文化權益、改善人民生活品質、補齊文化發展短板的重要途徑，事關社會主義文化強國建設大局。《決定》還提出，優化文化服務和文化產品供給機制。這就要求不斷創新公共文化服務的方式方法，堅持政府主導、社會參與、重心下移、共建共享，完善公共文化服務體系，提高基本公共文化服務的覆蓋面和適用性，不斷滿足人民群眾多樣化、多層次、多方面的精神文化需求，為實現中國式現代化提供有力的文化支撐。