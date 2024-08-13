中評社北京8月13日電／網評：珍藏美好記憶 開啟奮鬥新篇



來源：人民日報 作者：王亮



轉眼又到了道別的時刻。過去的十幾個日日夜夜，靜靜流淌的塞納河映照了無數動人的拼搏身影，奧林匹克夢想的種子播撒向世界各地，期待更多人相聚在五環旗下，彼此激勵、共同成長。



對於中國體育代表團來說，巴黎奧運會具有特殊意義。中國體育健兒在巴黎書寫了永不言棄、追求卓越的精彩故事，創造中國體育代表團境外參加奧運會的最好成績。從1984年洛杉磯奧運會許海峰獲得中國體育代表團首枚奧運金牌，到2024年中國乒乓球女隊不負眾望，以連續第五次奪冠摘得中國體育代表團夏季奧運會參賽史上第300枚金牌，40年來，奧林匹克運動和快速發展的中國互融互促，奧林匹克夢和中國夢交相輝映。中國向體育強國邁進的腳步堅實有力。



回望巴黎奧運會這段時光，太多經典時刻值得銘記。中國運動員奮力突破，帶給我們深深的感動。鄧麗娟在攀岩項目女子速度賽中奪銀，這是中國隊首枚奧運會攀岩項目獎牌。中國拳擊隊敢打敢拼，女子50公斤級冠軍吳愉賽後感慨：“我們互相鼓勵，擰成一股繩，打出了中國女子拳擊的風采。”18歲的自由式小輪車運動員鄧雅文，用一枚奧運金牌為自己送上成人禮。賽後，她頭戴發簪，向世界展現東方之美。選手們不斷成長，讓我們對未來充滿信心。



那麼多令人難忘的瞬間，激勵人們前行。乒乓球男子團體決賽，中國隊選手馬龍揮出制勝一拍後激動慶祝，令人感慨堅守的力量。瑞典隊撐杆跳運動員杜普蘭蒂斯再次刷新世界紀錄，不斷挑戰極限……一幕幕燃情的瞬間，讓人們反復回味。賽場上那些傳承與堅守、突破與挑戰的故事，鑄就了這段感人且難忘的奧運時光。



把美好回憶裝進行囊，開啟下一段旅程。讓我們共同期待，奧運盛會繼續呈現新的風采。