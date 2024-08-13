地產商低價推盤刺激銷情

在發展商低價推盤下，新盤售樓處經常出現排隊人龍。（大公報） 中評社香港8月13日電／大公報報導，據世紀21.Q動力總經理楊永健分析說，樓市進入暑期模式，過去三周全城聚焦巴黎奧運，市民“捱夜”為運動員打氣。整體而言，市民消費心態仍然審慎，繼上月屯門黃金海灣.意嵐及啟德跑道區柏蔚森同期登場，令上月新盤銷售顯著回升至1100夥以上的水平，但“全城聚焦奧運”及暑期模式來襲，二手交投表現淡靜，買家入市心態審慎。



所謂暑期模式，每年暑假都是租賃市場的傳統旺季，有不少內地學生及專才來港，增加房屋租住需求。近期市場上已不時錄得內地生提早預租個案，甚至出現“多客爭盤”搶貴租金情況，同時特區政府吸納的大批優才、專才來港，令租賃市場持續熾熱。



再者，近月樓市再度出現整固，部分准買家會因應市況而轉買為租，令整體租賃市場“旺上加旺”。租賃市場嚴重缺盤下，市場出現不少“睇相租樓”的預租個案，現有租客尚未遷出，已有新租客在未交吉前“睇相”預租單位，個別租客亦需以預付一年租金來吸引業主，因應“租盤缺、新盤淡”，個別發展已將部分新盤轉賣為租。



正所謂“花無百日紅”，今年上半年受撤辣的消息刺激，新盤銷售大幅增加，不少剛需購買力已被市場吸納，市場自然需要時間消化，但撇除撤辣效應，過去兩、三年新盤市場主要是依靠震撼低價推盤來刺激銷情。正當樓市陷入膠著之際，個別大型新盤以震撼低價作招徠，自然可以搶占市場眼球，一石激起千重浪，低價震撼勢必成為萬眾矚目的“世界盤”。



新盤市場重歸熱鬧



一個焦點新盤以吸引價推售，相信可激發市場購買力重投市場，或許可以成為2014年九龍站天璽的翻版。當年天璽成功帶領新盤市場再度熾熱起來，2013年新盤銷售不足1萬夥，但到了2014年市場已回歸熱鬧，全年新盤成交急增至1.6萬夥以上。剛好10年後的今日，新地正籌備短期內推出啟德焦點盤“天璽.天”，或許將成為10年前天璽的翻版。



今年樓市相信會是10年前2014年的翻版。去年新盤市場僅售出約10649夥，但今年上半年新盤銷售已超越8800夥，相信下半年隨著新盤競爭仍然白熱化，市場仍累積大量新盤單位待售，預計未來幾個月，發展商為求刺激銷情，減低貨尾的存量，仍然需要以震撼低價來刺激銷情，下半年新盤市場仍然熱鬧。