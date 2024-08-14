大秦王朝與中華民族意識 台胞在西安聽講座

“相約長安 青春同行”——2024陝台文化交流周8月12日下午舉行中華歷史文化大講堂（中評社 海涵攝） 中評社西安8月14日電（記者 海涵）“相約長安 青春同行”——2024陝台文化交流周8月12日下午舉行中華歷史文化大講堂，邀請秦始皇帝陵博物院副院長田靜圍繞“大秦王朝的建立與中華民族共同體意識形成”這一主題，為兩岸嘉賓解讀中華歷史的深厚、分享中華文化的精髓。



中華文明源遠流長、博大精深，5000年的文明史孕育了無數璀璨的文化瑰寶。大秦作為中國歷史上第一個統一的封建王朝，其建立不僅標誌著中國歷史的重要轉折點，更是中華民族共同體意識形成的重要里程碑。田靜從先秦時期中華民族交流史略、秦統一歷程——六王畢四海一、秦平天下措施——書同文車同軌、秦統一有利於民族交流融合、秦王朝建立多民族統一國家、秦系文物展引發中華文化熱等六個方面出發，全面、生動地詮釋了大秦王朝的崛起、輝煌，展現了中華民族共同體意識的深厚底蘊和歷史意義。



中評社記者在講座現場看到，與會台灣同胞或是埋頭記筆記、或是用手機翻拍演示文稿，興趣濃厚、認真專注。講座結束後，還有不少台灣同胞走到台前與田靜溝通交流。



台灣青年陳宇宏便是其中一員，他拿著一本歷史著作請田靜簽名留言。陳宇宏目前是兩岸青年文化交流工作站負責人、南京雲錦博物館推廣大使，他對中華歷史文化有濃厚的興趣。“中華文化是一個寶藏，我們應該通過自身行動用各種方式、到各個地方進行推廣宣傳。”

