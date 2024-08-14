林文皓答中評：台青需來大陸體驗 化解分歧

新黨黨代表、鑫門町（廈門）文旅有限公司總經理林文皓（中評社 海涵攝） 中評社西安8月14日電（記者 海涵）新黨黨代表、鑫門町（廈門）文旅有限公司總經理林文皓8月12日在“相約長安 青春同行”——2024陝台文化交流周活動上接受中評社記者採訪。他表示，對自己有期許、願意出來嘗試的台灣青年務必要來大陸實地走走看看，這樣才能慢慢緩解、化解誤會分歧。中華文化在台灣本身就有很好的基礎，我們更應該進一步發揚它，這也是在保障我們自己的重要文化財產。



在8月12日上午舉行的甲辰（2024）年“溯源尋根”——兩岸同胞黃帝陵祭祖典禮，林文皓帶領兩岸嘉賓齊頌祭文。談及感受，他表示，祭祖典禮是一個特別莊嚴肅穆的場合，兩岸都應該重視我們人文先祖的存在。兩岸本就同根同源，兩岸青年其實也沒有太多成見，台灣青年應該嘗試著放下一些刻板印象，來大陸實地體驗和感受，這樣才是真正務實的實踐。



林文皓早在2019年讀書期間就曾來陝西交換過。他在陝西待了4個多月，游歷了很多地方。林文皓表示，西安是十三朝古都，人文歷史底蘊非常濃厚，這種氛圍十分具有吸引力。大陸一直在轉型中，各地都有許多發展機會，台灣青年可以發揮自身在人文、技術等軟實力方面的優勢，與大陸的經濟發展相結合，將兩岸的優勢整合起來，勢必會有好的發展，這也是兩岸融合發展大趨勢下的發展重點。



林文皓說，兩岸的信息差其實是很大的。雖然現在網絡很發達，但是有太多所謂的“舒適圈”，人們往往刻意去看自己想看的東西。“對自己有期許、願意出來嘗試的台灣青年務必要來大陸實地走走看看，”林文皓說，大陸支付系統越來越方便，環境、治安都很和諧，並不像島內一些有心人出於恐嚇目的所描述的那樣。

