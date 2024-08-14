中評現場：陝台文化交流周西安開幕

開幕式現場（中評社 海涵攝） 中評社西安8月14日電（記者 海涵）“相約長安·青春同行”——2024陝台文化交流周開幕式8月13日上午在陝西西安舉行。中共陝西省委副書記邢善萍、新黨主席吳成典、海峽兩岸關係協會副會長馬曉光出席開幕式並致辭，中國國民黨前主席馬英九作視頻致辭。



2024陝台文化交流周以“弘揚中華文化，譜寫青春華章”為主題，以兩岸青年為交流主體，以中華文化交流為主線，是陝西省舉辦的綜合性兩岸交流活動。



邢善萍在致辭中表示，當前中華民族偉大復興展現出無比光明的前景，陝西也正在加快打造內陸改革開放高地，奮力譜寫中國式現代化建設的陝西新篇章，實現國家富強、民族振興、人民幸福。這個中國夢關乎兩岸同胞的福祉，是全體中國人民共同的理想和追求。希望兩岸青年能夠加強交流、團結奮進，共同成為中國式現代化的參與者、見證者和受益者，攜手共創美好的未來。“也希望台灣各界同胞和青年朋友能夠多到陝西來走一走、看一看，也特別希望大家能來這裡學習和就業，我們也將努力為大家創造更多機遇，提供更好的服務和保障。”



吳成典致辭時表示，西安古時候叫長安，有著悠久的歷史文化。此行台灣同胞從台灣翻山過海來到了心目中的長安，來這裡祭拜黃帝陵，這是人的一生裡十分重要的時刻。他說，四海之內皆兄弟，我們都是炎黃子孫，是兄弟姐妹。要把恩怨還給歷史，年輕朋友們要攜手合作、重新開始。台灣人來到大陸，14億同胞沒有一個人會拒絕我們，每一個人都會張開手歡迎我們。因此，不來大陸是我們的損失、不參與大陸的發展是我們的愚昧。兩岸要相互勉勵，發揮中國人的智慧，珍惜歷史情緣，讓兩岸關係早日回到正軌。

