伊朗副總統扎里夫宣布辭職

中評社北京8月13日電／據新華社消息，據伊朗塔斯尼姆通訊社11日晚報導，伊朗副總統穆罕默德·賈瓦德·扎里夫當天宣布辭職。



扎里夫11日晚在社交媒體發帖表示，辭職主要原因是“對自己的工作結果不滿意”，加之其他問題，讓他“選擇在大學延續自己的道路”。



現年64歲的扎里夫8月1日被任命為負責戰略事務的伊朗副總統兼戰略研究中心主任。此前，扎里夫於2013年至2021年擔任伊朗外交部長。