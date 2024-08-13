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伊朗副總統扎里夫宣布辭職
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2024-08-13 15:57:47
中評社北京8月13日電／據新華社消息，據伊朗塔斯尼姆通訊社11日晚報導，伊朗副總統穆罕默德·賈瓦德·扎里夫當天宣布辭職。
扎里夫11日晚在社交媒體發帖表示，辭職主要原因是“對自己的工作結果不滿意”，加之其他問題，讓他“選擇在大學延續自己的道路”。
現年64歲的扎里夫8月1日被任命為負責戰略事務的伊朗副總統兼戰略研究中心主任。此前，扎里夫於2013年至2021年擔任伊朗外交部長。
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