馬曉光：交流活動蓬勃 淺淺海峽難隔親情

海峽兩岸關係協會副會長馬曉光（中評社 海涵攝） 中評社西安8月14日電（記者 海涵）海峽兩岸關係協會副會長馬曉光8月13日在“相約長安 青春同行”——2024陝台文化交流周開幕式上致辭。他表示，入夏以來，兩岸各領域交流活動蓬勃開展。各界別台灣同胞特別是青年朋友克服重重阻撓紛紛束裝登陸、共襄盛舉，淺淺的海峽隔不斷親情的呼喚，炎炎的暑熱更增添渴望相會相知的熱情。這充分說明，我們是血濃於水的一家人，任何勢力都不能把我們分開。



馬曉光表示，上個月，舉世矚目的中國共產黨二十屆三中全會勝利閉幕，對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出系統部署，為廣大台灣同胞特別是青年朋友參與兩岸融合發展和民族復興偉業開辟了更加廣闊的空間，為實現兩岸同胞對美好生活的向往、共創美好未來奠定了更加牢固的根基。我們將全面貫徹落實黨的二十屆三中全會精神，深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，團結廣大台灣同胞堅持“九二共識”，堅決反對“台獨”，反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定，維護兩岸同胞的根本利益。我們將秉持“兩岸一家親”理念，採取更加有力的措施積極推動兩岸交流交往交融，厚植共同利益，增進心靈契合，使兩岸同胞越走越近、越走越親，攜手共創中華民族綿長福祉。



馬曉光說，陝西是中華民族和華夏文明的重要發祥地之一，是古絲綢之路的東方起點、新時代大陸向西開放的重要基地，有著歷史文化厚重、科教資源豐富、開放優勢明顯、生態環境優美等區位優勢，是一個充滿機遇、大有可為的好地方。更為重要的是，發生在這塊古老而又年輕土地上的每一個故事，都在弘揚著中華民族國土不能分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷的共同信念。這是我們每次來到陝西受到的最強烈的心靈震撼。



馬曉光表示，陝台文化交流周，是陝西省方面集合經濟發展、科技創新、歷史文明等優勢資源傾力打造的兩岸文化與青年交流平台，在眾多兩岸交流活動中獨樹一幟，為兩岸同胞共同傳承中華文化、增強民族認同發揮了重要作用。

