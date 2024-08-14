吳成典：發揮中國人智慧　讓兩岸關係重回正軌

新黨主席吳成典（中評社 海涵攝） 中評社西安8月14日電（記者 海涵）“長安不見使人愁。”新黨主席吳成典在“相約長安·青春同行”——2024陝台文化交流周開幕式上致辭時引用了李白的這句詩。吳成典贊嘆說，“陝西是如此美好的地方。現在我們腳下的這個地方，古時候叫長安。無論文化、歷史還是地理，長安都是中國的重心。”



吳成典分享起讀書時考試地理知識的經歷，“如果題目跟山有關、而你又不會，寫秦嶺有很大幾率是對的。也因此，我們在歷史和地理上一直對陝西心向往之。”



吳成典說，此行台灣同胞從台灣翻山過海來到了心目中的長安，來這裡祭拜黃帝陵，這是人的一生裡十分重要的時刻。他說，四海之內皆兄弟，你我可能不認識，但我們都是炎黃子孫、是兄弟姐妹。我們要把恩怨還給歷史，要攜手合作、重新開始。



“今天站在西安的舞台上，我與有榮焉。”吳成典表示，期待我們來西安之後不只是走走看看。我們也是西安的主人，這塊土地上有我們祖先的血汗。台灣和大陸不分你我，就是“我們”，台灣衹有跟祖國大陸一起蓬勃發展才會有美好未來。他說，兩岸要和平統一，在和平統一之後，台灣也可以充分發揮自身優勢，將自身才華帶到大陸的舞台上表演。“台灣人來到大陸，14億同胞沒有一個人會拒絕我們，每一個人都會張開手歡迎我們。因此，不來大陸是我們的損失、不參與大陸的發展是我們的愚昧。”



吳成典表示，兩岸要互相勉勵，發揮中國人的智慧，讓兩岸關係盡早回到正軌。



據悉，2024陝台文化交流周以“弘揚中華文化，譜寫青春華章”為主題，以兩岸青年為交流主體，以中華文化交流為主線，是陝西省舉辦的規模最大的綜合性兩岸交流活動。主辦單位包括：陝西省政府台辦、陝西省教育廳、陝西省文旅廳、陝西省體育局、陝西省文物局、陝西省黃帝陵文化園區管委會，承辦單位是陝西省海峽兩岸交流合作促進會。參加此次活動的台胞共有400人，其中包括300名台灣青年；參加活動的台灣團隊共有12個，包括文化參訪團、教育參訪團、基層小區參訪團、青年參訪交流團、神農大帝協進會參訪團等。

