歐元區第二季度經濟環比增長0.3%

中評社北京8月13日電／據人民日報報導，歐盟統計局近日公布的初步數據顯示，經季節調整後，今年第二季度歐元區國內生產總值（GDP）環比增長0.3%，較去年第二季度同比增長0.6%，表現好於預期。分析人士認為，受能源價格下跌等因素影響，在2023年經濟停滯之後，2024年上半年歐元區經濟有所好轉。當前，各成員國經濟表現仍存在較大差異。



在去年第三和第四季度連續出現環比0.1%的萎縮之後，歐元區經濟今年第一季度從技術性衰退中反彈，實現環比增長0.3%，同比增長0.4%。歐洲央行的一份分析報告稱，在經歷了5個季度的停滯之後，今年第一季度歐元區經濟回升主要得益於服務業增長的帶動。



第二季度歐元區經濟保持復甦勢頭，但不同經濟體表現差異較大。西班牙經濟實現0.8%的環比增長率，法國和意大利的環比增長率分別為0.3%及0.2%。德國、拉脫維亞、瑞典等則出現不同程度的經濟萎縮。



受出口和家庭支出持續增長的拉動，西班牙經濟表現活躍，該國投資、工業產值持續增長，失業率在第二季度降至11.27%，是2008年以來的最好數據。今年7月，西班牙年通脹率降至2.8%，為5個月以來最低水平。



當季法國經濟的良好表現主要得益於外貿和企業投資復甦。其中，外貿為該國經濟增長貢獻了0.2個百分點。法國國家統計和經濟研究所預計，巴黎奧運會的舉辦將進一步助推法國經濟增長，有望為第三季度GDP增長貢獻0.3個百分點，預計該季度將實現環比增長0.5%。



