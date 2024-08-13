瑞士中立政策或有變，疑加強與北約軍事合作

中評社北京8月13日電／據參考消息網報導，瑞士《觀察報》11日援引其看過的一份文件草案稱，瑞士政府可能修改其安全政策，加強與北約的軍事合作。這將意味著瑞士長期奉行的中立政策出現重大調整。



據報導， 《觀察報》稱，8月29日，由瑞士聯邦主席薇奧拉·阿姆赫德領導的聯邦國防部將提交來自一個研究委員會的報告，該委員會旨在為“未來幾年的安全政策提供動力”。



報導稱， 其中一項建議是加強與北約的合作，該委員會認為，這將“提高瑞士的防禦能力”。



該委員會說：“在可預見的未來，北約仍將是歐洲的安全保障者。”



報導指出，根據瑞士憲法，瑞士保持“永久中立”。它的義務包括“不參與戰爭”，禁止從其領土或經由其領土向戰區運送武器，禁止向捲入武裝衝突的國家提供雇傭軍，以及確保自身的防禦。



報導稱，雖然這個委員會沒有建議瑞士加入歐盟，但它建議簽署“秘密協議”，以應對“來自遠程導彈、針對歐洲國家的大規模網絡戰，或侵犯領空行為的威脅”。



報告中還說，瑞士應該為集體防禦“認真做準備”，包括參加北約演習。《觀察報》指出，這有悖於瑞士的中立立場。



委員會專家們還呼籲瑞士重新審議《聯邦戰爭物資法》，該法禁止瑞士向烏克蘭直接交付坦克。報告認為，該法律“在歐盟和北約國家中造成了困惑和不滿”。



在報告結論中，專家們建議修改瑞士的中立政策，使瑞士可以“針對可能發生的衝突及時制定己方立場，並預測可能出現的需求”。



《觀察報》說，瑞士人民黨等派別可能反對這一戰略，並將竭盡全力防止“更多北約、更多歐盟、更少中立”局面的出現。