長江源暖濕化帶來多重挑戰

中評社香港8月13日電／在全球氣候變化背景下，長江源持續暖濕化將帶來冰川萎縮、水沙增加等多重挑戰，需加大研究和應對力度。這是近日記者跟隨2024江源綜合科學考察隊在長江源頭區域實地調查時瞭解到的。



長江源區位於全球氣候變化的敏感區，與長江流域整體相比，長江源區氣候變化更加顯著。《青海省水資源公報》顯示，過去5年長江源地區年平均自產水資源量達到261.7億立方米，較1956至2016年多年平均值偏多40%以上。在給下游帶來豐富水資源的同時，暖濕化帶來的挑戰不容忽視。



新華社報導，冰川被稱為“固態水庫”，研究顯示全球山地冰川整體處於消融退縮狀態。長江源區是全球水資源最為豐富區域之一，擁有大量冰川資源。



記者近期與科考隊一同來到長江源區的冬克瑪底冰川腳下，水自高處向下傾瀉，似千軍萬馬，不停地撞擊著碎石，發出巨大的轟隆聲。科考隊員從一側向冰川攀爬時，發現去年冰川下完好的冰湖，今年已發生潰決，因此不得不重新從另一側爬上冰川。



“這是上去之前沒有想到的情況。”長江科學院水利部岩土力學與工程重點實驗室工程師範越告訴記者，氣候變暖導致江源地區冰川加速退縮，近年來格拉登東雪山主峰冰川、冬克瑪底冰川等長江源區的標誌性冰川都有逐步萎縮的趨勢。



除冰川融水外，長江上游極端降水發生頻次和強度也在增加。



監測顯示，今年7月1日至7月22日，長江源區降水較常年同期偏多53.5%，為近10年同期最多。7月下旬，記者與科考隊驅車行駛在江源腹地，猝不及防的暴風驟雨讓人無法看清前路，車輛在無人區裡風雨飄搖，隨時有陷入沼澤的危險。



長江科學院河流研究所副所長周銀軍和同事關注到，長江源區河流沿岸一些道路橋梁受到不同程度破壞，部分河段出現河

岸垮塌或崩蝕。



“與中下游普通河流相比，高原河流比降大，相同粒徑泥沙沉降速度更慢，衝刷能力更強。”周銀軍認為，基礎設施等受損與水沙量增加、極端降水的關係亟待進一步研究，掌握氣候變化下江源河流的水文過程變化規律及機制，有助於科學判斷未來水沙量變化和災害風險。



長江流域氣象中心高級工程師秦鵬程介紹，未來長江源區暖濕化趨勢仍將持續，預計21世紀末，在中等排放情景下，長江源區平均氣溫較當前仍將升高2至4攝氏度，降水量可能增加10%至30%。



科考隊專家表示，近年來通過長江大保護和三江源國家公園建設，長江源區的生物多樣性等顯著提升。長期來看，應基於全球氣候變化大背景，進一步加大對長江源區暖濕化的關注和研究力度，深入研究江源生態演變規律，夯實長江保護的科研基礎。