吳宇恩答中評：冀台青抓住機遇融入大陸發展

海峽兩岸青年交流協會理事長、台灣青年吳宇恩（中評社 盧哲攝） 中評社香港8月30日電（記者 盧哲）暑期兩岸交流熱絡，多樣主題的兩岸青年交流活動在大陸不同省市舉行。海峽兩岸青年交流協會理事長、台灣青年吳宇恩近日接受中評社記者訪問時表示，兩岸交流應該客觀闡述，台灣青年來大陸不僅僅是給兩岸交流一個機會，更是給台灣青年自己一個機會。他呼籲台灣青年抓住機遇融入大陸的大發展，“台灣青年完全有機會參與進來，並且參與的維度很多”。



吳宇恩是來自台灣的海峽兩岸青年交流協會（海青會）理事長，也自稱是“蘇州和台灣青年文化交流使者”，他在長三角扎根工作多年。吳宇恩介紹說，海青會是台灣當局批准成立的非盈利組織，其運作範圍包含島內外的6個直轄市、13個縣及3個市，持續努力推動兩岸青年在文化、教育、科技、經濟等領域的深度合作，共同探索兩岸融合發展的新路徑。



在談到近期兩岸青年交流的情況時，吳宇恩表示，雖然民進黨當局做了一系列動作，包括提升赴大陸旅遊警示等手段試圖阻撓台灣青年來大陸。“但辦法總比困難多，總有辦法可以過來。我認為這些操作更多的是台當局不自信的表現。”



吳宇恩認為，目前島內的政治架構所致，民進黨當局要花很多時間去綁住所謂的選票，“它不一定有時間讓台灣變得更好，但它要貫徹一些所謂的基本的方針政策，要去遮掩甚至污名化一些友好的事實。”吳宇恩說，“民進黨知道現在大陸已經開始變得更好，已經不是20年前兩岸之間的落差。現在大陸一個省份單拎出來都能夠跟台灣的GDP相抗衡。所以正是因為現在對台灣的不自信，它必須要減少一些消耗。如果台灣今天很優秀，大陸很差勁，它幹嘛害怕你來大陸？”吳宇恩說，就是因為大陸發展很好，民進黨當局不自信，擔心島內的青年朋友來到大陸以後有想法，“發現原來你為了獲得選票，做了一些違背事實的事。”