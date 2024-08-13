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蘇丹多地暴雨和洪災已致68人死亡
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2024-08-13 16:33:58
中評社北京8月13日電／據新華社報導，蘇丹內政部12日說，今年6月以來，該國多地遭受暴雨和洪澇災害，已造成68人死亡。
蘇丹內政部長哈利勒·帕夏·賽林當天在一份聲明中說，遇難者主要死於房屋倒塌和溺水。暴雨和洪災導致蘇丹4000多所房屋完全倒塌，8000多所房屋部分倒塌。此外，還有大量農田受損、牲畜死亡。
聲明說，蘇丹政府將派遣一個高級別代表團前往受災地區，協調財政部、衛生部、農業部和氣象局等部門向災區提供必要援助。
蘇丹雨季一般從7月開始，持續至9月或10月，其間降雨量增加，洪澇災害頻發。
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