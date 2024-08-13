】 【打 印】 
王毅將訪問緬甸並赴泰國主持、出席會議
http://www.CRNTT.com   2024-08-13 17:06:44


　　中評社北京8月13日電／據新華社報導，外交部發言人林劍13日宣布：中共中央政治局委員、外交部長王毅將於8月14日至17日訪問緬甸並赴泰國主持瀾滄江—湄公河合作第九次外長會、出席中老緬泰外長非正式會晤。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：