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王毅將訪問緬甸並赴泰國主持、出席會議
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2024-08-13 17:06:44
中評社北京8月13日電／據新華社報導，外交部發言人林劍13日宣布：中共中央政治局委員、外交部長王毅將於8月14日至17日訪問緬甸並赴泰國主持瀾滄江—湄公河合作第九次外長會、出席中老緬泰外長非正式會晤。
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