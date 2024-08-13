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美媒稱馬斯克擬組建隊伍為特朗普於搖擺州拉票
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2024-08-13 16:24:43
中評社香港8月13日電／美國有報章報導富商馬斯克支持共和黨總統候選人特朗普，爭取再度入主白宮的計劃細節。
香港電台援引報導，馬斯克團隊提出，組建一支有6千多名工作人員的隊伍，在搖擺州份為特朗普拉票，目標是80萬張選票。知情人士透露，完成這項任務需要約1億6千萬美元預算，當中大部分將來自馬斯克本人。
特朗普在當地星期一晚上，在馬斯克旗下社交平台X與馬斯克對談，特朗普批評已鎖定民主黨總統候選人提名的副總統賀錦麗處理非法移民問題不力，又說計劃再到賓夕法尼亞州巴特勒市舉辦競選活動。
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