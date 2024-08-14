且十：柯文哲的涉貪疑雲 綠藍都不容他

柯文哲 中評社北京8月14日電（作者 且十）賴清德520上台後，迅速在島內肅清政敵。蔡英文時代的民進黨“大阿哥”鄭文燦因7年前的案子被收監後，島內“藍綠白”政客人人自危。有名嘴預測，下一個應該是民眾黨主席柯文哲。果然，風雲突至，一連四案罩在柯文哲頭上，柯文哲陷入涉貪疑雲。



這四件案子，一是柯文哲妻子陳佩琪以兒子的名義開人頭公司，公司地址就在民眾黨黨部。二是柯文哲向“監察院”申報的2024大選政治獻金中，遭爆有3筆給“時樂公司”、“尼奧公司”共計新台幣916萬4311元的帳目有假。三是2024大選經費透過授權方式流向“木可公關公司”，金額超過3963萬元。四是檢調正在調查的京華城容積獎勵案。



京華城改建容積率問題最早爆出，已醞釀好一陣子。台北地檢署今年5月間分他字案，案由為貪污治罪條例，柯文哲被列被告。12日，北地檢署分案偵辦，以被告身分傳喚柯文哲當時的副市長彭振聲。檢察官經過3小時訊問，諭令彭振聲限制出境、出海，限制住居。



台北市京華城容積率於柯市府任內暴增到840%，社會上普遍質疑台北市府護航業者。國民黨籍台北市議員游淑慧爆料，有柯文哲指涉京華城案的證據，包括1張交辦單、2份親簽公文、3次會議指示。民進黨台北市議員簡舒培也說彭振聲提到京華城自創容積獎勵20%，是柯文哲親自簽字，彭振聲後來雖然未提到“京華城案由柯文哲自己簽”，但提到都更容積獎勵是最高首長的行政裁量權，當然是指柯文哲。

