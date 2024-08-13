731原隊員在謝罪與不戰和平之碑前謝罪

中評社北京8月13日電／據新華社報導，13日10時30分許，94歲高齡的清水英男時隔79年後，來到侵華日軍第七三一部隊遺址，在“謝罪與不戰和平之碑”前懺悔謝罪。



這座碑位於“731部隊”遺址群第二保護區，由日本民間友好人士於2011年集資建立，黑底白字。碑文中寫道：“侵華日軍第七三一部隊在中國犯下了世界歷史上史無前例的國家級罪行。”



此次哈爾濱之行是清水英男戰後第一次出國，也是第一次返回中國。站在碑前，他雙手合十，深深鞠躬。“向中國的受害者表示真誠的道歉、謝罪。”他說。