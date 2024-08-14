范駿華答中評：讓更多市民參與到運動中來

中國香港棒球總會會長范駿華 中評社香港8月14日電（記者 段曉魯）巴黎奧運12日凌晨閉幕，香港代表隊於今屆奧運收穫2金2銅共4面獎牌佳績。中國香港棒球總會會長范駿華接受中評社採訪，他表示，在奧運賽事拿獎牌固然重要，但特區政府的主要責任還是推廣全民參與運動，提升市民的健康水平，更重要的是要讓基層市民運動起來，激發他們的興趣。



范駿華表示，香港運動員在這屆奧運的表現十分出色，這是大家有目共睹的。首先是在成績方面，這屆是香港運動員拿獎牌最多的一屆，每一個獲資格參加奧運的運動員都是付出了很大努力，所以香港運動員的表現是值得讚賞的。



范駿華亦表示，特區政府一直以來在推廣運動方面作出了很多努力，不單是在擊劍項目當中。在1997年香港回歸後，特區政府無論是在運動資源的投放以及推廣方面做出了很多。在奧運賽事拿獎牌固然重要，但特區政府的主要責任還是推廣全民參與運動，提升市民的健康水平。更重要的是要讓基層市民運動起來，讓下一代參與到運動中來，激發他們的興趣。



范駿華指出，香港土地供應緊張，運動場也比較短缺，特區政府可以善用一些空置的土地，多興建一些運動場。此外，香港可以利用體育比賽融入大灣區發展，並與大灣區其他城市舉辦更多的體育賽事，這樣也促進了香港運動員和香港市民去大灣區交流。