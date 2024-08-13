俄羅斯“軍隊—2024”國際軍事論壇開幕

中評社北京8月13日電／據人民網報導，8月12日，俄羅斯“軍隊—2024”國際軍事技術論壇在莫斯科“愛國者”會展中心開幕。俄羅斯總統普京發表視頻致辭，國防部長別洛烏索夫出席開幕式。



俄羅斯“軍隊—2024”國際軍事技術論壇由俄國防部主辦，將持續至本月14日。本屆論壇有來自83個國家和地區的代表團與會，120多家外國軍工企業參加論壇。除武器、軍事和特種裝備外，參展的1000多家俄羅斯本國和外國企業還展出了2萬餘件軍民兩用產品。