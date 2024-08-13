莫斯科舉辦金磚國家城市主題攝影展

中評社北京8月13日電／據人民網報導，金磚國家城市主題攝影展日前在莫斯科開幕，14位來自俄羅斯、中國、印度、巴西、南非等金磚國家的攝影師參展，作品展示了金磚國家的城市風采。



本次攝影展由莫斯科市政府和俄羅斯國家研究型高等經濟大學設計學院聯合主辦。攝影展從8月8日持續至9月8日。



攝影展舉辦期間還將舉辦金磚國家WOWMOSCOW視頻大賽，獲獎的城市生活短片將於莫斯科國際電影周期間向公眾放映。



