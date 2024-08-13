訪俄羅斯電影導演盧卡切夫斯基

中評社北京8月13日電／據新華社報導，“我認為中國電影市場具有巨大的發展潛力。”來華參加俄羅斯電影展的導演米哈伊爾·盧卡切夫斯基在接受新華社記者採訪時如是說。



由中國國家電影局、俄羅斯文化部主辦，中國電影資料館等承辦的“2024俄羅斯電影展”日前在京開幕。由盧卡切夫斯基執導的《白鶴起舞之地》以及《號令風的人》《世紀穿梭》《我親愛的怪獸》《偵探金克》《旅行的女人》《光》等7部俄羅斯電影佳作在本次影展亮相。



《白鶴起舞之地》取材自西伯利亞傳說——見過白鶴起舞的人可以獲得幸福，講述了一個受傷的小男孩渴望能夠學會走路並找到內心平靜與和諧的感人故事。



“白鶴在俄中文化中都有長壽的寓意，也包含了對快樂和美好生活的向往。希望這部影片可以讓中國觀眾感受到俄羅斯文化的獨特魅力。”盧卡切夫斯基說。



北京觀眾張婧儀觀影後說：“我認為這部俄羅斯電影很治愈，講述了一個非常溫柔的故事。”



“我覺得這個故事挺可愛的。片中展現的俄羅斯鄉村風光和音樂我覺得都很不錯。”觀眾張琮昊說。



“2024俄羅斯電影展”在北京、南京、深圳三地舉行，這也是盧卡切夫斯基第一次來到中國。三亞的海灘、雄偉的長城、夜晚的廣場舞給這位俄羅斯導演和他的家人留下了深刻印象。



“中國人民善良、勤勞的美好品格讓我覺得很親切。這裡的人們積極樂觀，城市乾淨又整潔，透露著活力。可以說，哪怕是隨手拍攝的鏡頭也都非常精彩。”盧卡切夫斯基說。