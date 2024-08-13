文萊大使：同慶過往成果，共創未來新篇章

中評社北京8月13日電／據人民網報導，“2024年中國—東盟周”於8月11日至15日在山西省長治市舉辦。文萊駐華大使拉赫瑪尼在接受人民網專訪時表示，此次活動為中國和東盟國家提供了良好的窗口，向世界展示自身美麗的風光和多彩的文化。2024年是“中國—東盟人文交流年”，此次活動不僅為慶祝雙方以往合作取得的豐碩成果，更將開啟共創美好未來的新篇章。



“我認為，中國與文萊人文交流最主要的成果是旅遊合作。我在中國已經生活將近五年了。我去過中國很多城市，每座城市都有各自美麗的風景和獨特的魅力。”拉赫瑪尼談道，2023年7月，中國政府恢復對持普通護照赴華經商、旅遊觀光、探親訪友和過境的文萊公民15天免簽入境政策。該政策顯著提升了文萊赴中國遊客數量，推動兩國人文往來，加強相互理解，增進民心相親。



拉赫瑪尼表示，青年是中國與東盟關係、中國與文萊關係的未來。“我很高興看到越來越多的青年參與互訪交流活動，我相信他們將會在未來建設更為緊密的中國—東盟人文夥伴關係，延續並發展中國與文萊的世代友誼。”



去年，文萊與中國海關總署簽署了文萊輸華養殖、野生水產品兩份議定書。自今年1月1日起，符合相關要求的文萊養殖、野生水產品可以進入中國。“中國是文萊重要的市場，目前我們正在商討擴大對華農產品出口，希望在不久的將來可以實現這一目標。”



拉赫瑪尼特別強調，當今世界每個國家都在探索發展之路，中國式現代化為許多國家提供了模版。“中國脫貧攻堅的成果令人印象深刻，我們正在探索與中國合作實現共同繁榮，不斷改善本國人民的生活質量，增進民生福祉。”



