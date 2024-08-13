中國老撾合作出版首部電氣工程類雙語教材

中評社北京8月13日電／據人民網報導，8月10日，老撾蘇發努馮大學召開《中文教程——電氣工程》發布會。中國駐琅勃拉邦總領事張社平，昆明理工大學副校長易健宏，老撾教育體育部副部長蘇力烏東，老撾中宣部副部長萬賽等中老嘉賓，以及蘇發努馮大學教師學生代表出席發布會。



萬賽表示，該教材的發布對老撾高校與職業院校的電氣工程專業有著指導性的意義。全書“電氣工程”中的專業詞匯，以中、老雙語形式呈現，這不僅在專業上能更好地使學生學習專業，同時，也能讓學生更好地掌握中文詞匯。該教材通過中、老雙語對電氣工程專業詞匯的精準把握，必將為老撾“中文＋職業教育”的發展創造更大的空間，同時，也要努力將該教材打造成為老撾中老雙語職業教育新的標杆。



中電建電力檢修工程有限公司董事長李小川表示，《中文教程——電氣工程》雙語教材的誕生，是中老兩國文化交流與教育合作的一次深刻實踐，它不僅見證了雙方智慧與汗水的結晶，更是兩國教育領域深度融合的生動寫照。這本教材不僅為老撾電氣工程領域的學子提供了豐富而專業的知識資源，更搭建起了一座跨越國界的學術橋梁，促進了電氣工程技術與實踐經驗的跨國界傳播與共享。



據瞭解，2022年5月至今，老撾蘇發努馮大學孔子學院與中電建老撾南歐江流域水電站合作舉辦“中文＋電氣工程”定向人才培訓班。基於該項目班的教學材料，2022年11月蘇發努馮大學孔子學院與電建南歐江運維項目部合作申報《中文教程——電氣工程》科技項目，於2023年5月獲得批准。



該教材是老撾第一部將理論與實踐相結合的電氣工程類雙語教材，涵蓋“電氣識圖與電工測量技術”“水輪發電機”等八個板塊內容，課文內容為真實的水電站語言應用場景，幫助學生掌握實用的專業術語及表達，提升學習者電氣工程專業中文語言能力，對接後續的職業技術專業學習。