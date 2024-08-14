快評：獻金爭議未止血　民眾黨存亡危機

中評社快評／民眾黨主席柯文哲與團隊12日舉行記者會說明政治獻金爭議，稱假賬是因會計師端木正漏報與便宜行事所致，將盡速補正並採取法律行動。端木正當晚則以精華會計師事務所名義發聲明反擊，指對於柯文哲的政治獻金申報案，均依法令規定處理。



柯文哲團隊與會計師各說各話，雙方將對簿公堂；另外台北地檢署12日已主動分案，並受理相關告發案，將把柯文哲列為他字案被告偵辦。政治獻金疑案未在柯文哲開記者會作說明後止血，勢將繼續延燒下去。



對柯文哲而言，這是政治生命的生死戰。對民眾黨而言，這是創黨五年來面臨的最大存亡危機。綠營利用司法機器鬥爛柯文哲，磨刀霍霍。柯文哲與團隊衹有證明真的“不是汙錢”、“沒有跑到任何個人的口袋里”，才可能減輕刑責，逃過死劫。



除了政治獻金疑案，柯文哲在台北市長任內涉及京華城改建案等爭議，台北檢方也已加快偵辦腳步。台北地檢署12日以被告身分傳喚前台北市副市長彭振聲，並在訊問後限制出境、出海，限制住居。綠營揚言“彭振聲下一個，就是柯文哲了”。



與柯文哲有30年交情的前“立委”蔡壁如近日接連發聲，認為民眾黨現在面臨存亡危機，要痛定思痛，最重要的是要找回人民當初對政治的感動，就像2014年有一群年輕人相信柯文哲。



柯文哲與民眾黨面臨的問題，顯然不僅僅是政治獻金疑案那麼簡單。柯文哲的內部管理、用人問題，向來都飽受爭議。政治獻金疑案的發生，重創了柯文哲與民眾黨。能否、如何救亡圖存，考驗著柯文哲。