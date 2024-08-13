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印尼勒沃托比火山和杜科諾火山先後噴發
http://www.CRNTT.com   2024-08-13 18:13:37


　　中評社北京8月13日電／據央視新聞報導，據印尼火山和地質災害研究機構（PVMBG）消息，當地時間8月13日1時31分，印尼勒沃托比火山發生噴發，火山灰柱高度距火山口達1000米，噴發持續時間為369秒。

　　同日7時01分，印尼杜科諾火山發生噴發，火山灰柱高度達900米，噴發持續時間為55.57秒。

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