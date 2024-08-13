“十大傑出新香港青年”　扎根香港展所長

中評社北京8月13日電／據大公報報導，第五屆“十大傑出新香港青年”（2024）評選昨日舉行頒獎典禮及晚宴。特區政府勞工及福利局局長孫玉菡，評選委員會首席評委、行政會議召集人葉劉淑儀任主禮嘉賓並致辭。



孫玉菡表示，每一位以港為家，為港創造價值的人都是香港的一部分。香港過去兩年吸引了大量優秀人才，期待新來港人才與本地人才一起同創更加輝煌、充滿活力的香港。葉劉淑儀表示，新香港青年的“新”並非只是新來港人士，更包括擁有新精神、適應新時代的傑出青年。她鼓勵各位新青年扎根香港，多做貢獻。



是次評選活動由十大傑出新香港青年評選組委會主辦，港漂圈承辦，經過半年的籌備和一周的線上線下投票，最後從21位候選人中評選出10位“十大傑出新香港青年”，一位“香港傑出青年創科領袖”和10位“服務香港卓越貢獻獎”



過去兩年大量優秀人才來港



中國工程院院士陳清泉教授，港區全國人大代表召集人陳勇，全國政協委員、香港大公文匯傳媒集團董事長李大宏等特別嘉賓和評委，傑青評委，中聯辦青年工作部領導，各界親友等逾200人出席是次頒獎典禮和晚宴。



孫玉菡致辭時表示，這些傑出青年雖然並非在香港出生，但他們擁抱香港的價值觀，以香港為家、為香港創造價值，他們就是香港的一部分。他指出，一座城市的核心競爭力來自人才，香港過去兩年在吸引人才方面取得了令人振奮的成果，吸引了大量優秀人才。面對一個新時代的轉折期，他期待新來港人才與本地人才一起共同塑造香港的未來，共同創造一個更加輝煌、充滿活力的香港。