﻿議員倡北都公路延長走線　減建隧道

中評社北京8月13日電／據大公報報導，北部都會區公路正處於規劃階段，特區政府擬向立法會申請11.3億元撥款，進行需時38個月前期勘查工作。新界北立法會議員劉國勳建議，研究把公路走線向西延伸至洪水橋商業核心區，以及東面延伸至沙頭角口岸，同時研究減少隧道路段，將勘查成本降低兩至三成。



北部都會區分四大區域，涵蓋洪水橋／廈村至沙頭角，北都公路現規劃全長約23公里，由西至東分別為天水圍段、新田段、古洞段，及新界北新市鎮段。



勘查費可望降低兩三成



劉國勳認為，北都公路目前走線以天水圍為起點，未覆蓋北部都會區的核心區域，但若改為西面延伸至洪水橋商業核心區，將來“三鐵匯聚”的交通樞紐及港深西部公路。至於將走線東延至沙頭角口岸，因將來沙頭角口岸會重建，規模比現時大，可以擴闊現有沙頭角公路或邊界巡邏路延伸至沙頭角口岸。



劉國勳與其新界北團隊昨日與路政署署長邱國鼎等官員會面，提出上述建議，他表示，路政署在會上解釋介紹，需時38個月的勘查研究工作，包括約六個月審議走線和設計方案、15個月環評、11個月進行法定刊憲程序，及六個月完成餘下初步設計及技術評估，路政署並在會上回復，研究把公路走線延伸至洪水橋，至於東延的建議，則暫時並未接納。



對於外界質疑，逾11億元勘查撥款較昂貴，工地勘查費用已占逾一半，即約6.5億元。劉國勳表示，路政署在會面中承諾，減少隧道路段以降低工程造價，但未有確切數字，他預計目標將較原有工地勘查費用降低兩至三成。