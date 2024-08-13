】 【打 印】 
中國公民在馬來西亞被綁架案　涉案疑犯18人
http://www.CRNTT.com   2024-08-13 17:10:44


　　中評社香港8月13日電／馬來西亞雪蘭莪州上月發生中國公民被綁架案，當地警方表示，涉案疑犯共18人，其中4人已被警方擊斃，10人被捕，仍有4人在逃，正加緊追捕。

　　香港電台報導，7月11日，一名中國公民與一名當地女性乘車，從吉隆坡國際機場前往雪蘭莪州塞伯賈亞途中被綁架，中國公民家屬以加密貨幣交付了約120萬美元贖金後，兩人在7月15日被釋放。

　　雪蘭莪州警方在記者會表示，涉案的18名疑犯都有犯罪記錄，當中包括被綁架中國公民的男性司機，他參與了策劃綁架。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：