房會三招見效　公屋輪候回落至5.5年

中評社北京8月13日電／據大公報報導，房委會公布最新公屋輪候時間，截至今年6月底，公屋一般申請者的平均輪候時間下跌0.2年，降至5.5年；長者一人申請者的平均輪候時間回落0.1年，減至3.7年。房委會預期下半年公屋平均輪候時間將維持平穩，甚至輕微下調。



有關注團體及議員認為，輪候時間下降反映“公屋提前上樓計劃”、加強打擊濫用公屋、增建新公屋等措施漸見成效，惟要保持下跌趨勢，房委會必須確保公屋落成時間無延誤。



房委會表示，今年第二季獲編配入住公屋的一般申請約7000宗，是自2022年第三季以來獲編配宗數最多的季度，當中獲編配的長者一人申請占約900宗。



今季有4400宗一般申請獲編配入住位於大埔富蝶邨、青衣長青邨及屯門業旺邨的新公屋單位，當中的長青邨及業旺邨單位是“公屋提前上樓計劃”下，分階段提早落成的項目，相比整個項目的落成日期分別提早了九個月及五個月完工，讓公屋申請者提前上樓。加上入住新界區公屋申請者的平均輪候時間相對較短，今季公屋平均輪候時間相應下降0.2年。另外，因應打擊濫用公屋的成效，以及多個資助出售單位項目相繼落成入夥，可供編配的翻新公屋單位數目維持於較高水平。



至26／27年度 可望達4.5年目標



房委會預告，未來陸續有新公屋落成，今明兩年將有多個居屋及綠置計劃項目入夥，同時會繼續打擊濫用公屋，多管齊下提供公屋單位編配，展望未來兩至三季平均輪候時間，受惠於最近兩季大批入住大埔富蝶邨的一般申請者，輪候時間較短，公屋平均輪候時間今年下半年會維持平穩，甚至輕微下調，隨著2024／25和2025／26年度多區有新公屋供應，有信心“公屋綜合輪候時間”在2026／27年度，可以回落到約4.5年的目標。



民建聯房屋事務發言人陳學鋒表示，由於下年度公屋供應會由本年度的15200夥，回落至12100夥，供應以市區為主，有機會令平均輪候時間回升，估計未來平均輪候時間將出現輕微波動。他期望，政府加快興建北部都會區基建，採取新技術興建公營房屋，務求增加公營房屋供應的同時，進一步縮短公屋輪候時間，長遠縮短公屋輪候時間至3年。