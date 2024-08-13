中評社北京8月13日電／網評：書寫中國體育昂揚奮進的嶄新篇章



來源：人民網 作者：居東台



40金、27銀、24銅！巴黎奧運會的賽期裡，我們見證五星紅旗一次次升起、雄壯國歌一遍遍奏響，凝聚力和向心力不斷激發，自豪感和愛國情持續湧動。



金燦燦的獎牌，沉甸甸的成績。相比往屆，本屆716人組成的中國體育代表團，創造了自1984年全面參加夏季奧運會以來境外參賽歷史最好成績。我國體育健兒打破世界紀錄1項、創超奧運會紀錄9項次，奪金分項總數由之前的21個增加至24個，拳擊、花游、藝術體操等項目破繭成蝶，小輪車、霹靂舞、攀岩等新興“小眾”項目後來居上，網球、游泳等國際主流大項取得重要突破。燦爛的笑容、從容的神情、奮發的英姿，展現了自信、自立、自強的精神風貌，實現了運動成績和精神文明雙豐收。



全民健身，奧運同行。賽場上，射擊運動員黃雨婷和盛李豪攜手奪得巴黎奧運會首金，網球運動員鄭欽文成為第一個奪得該項目奧運冠軍的亞洲選手，游泳運動員潘展樂在男子4＊100混合接力最後一棒完成“驚天逆轉”……這些激動人心的時刻、扣人心弦的過程，將大眾的奧運熱情轉化為參與體育運動的內在動力，在不斷攀登競技體育新的高峰的同時，帶動群眾體育、青少年體育蓬勃開展，引導更多人通過運動收穫健康、快樂。



體育強則中國強，國運興則體育興。體育是社會發展和人類進步的重要標誌，是綜合國力和國家軟實力的重要體現。如今，競技體育成就與全民健身成效交相輝映，繪就我國體育事業不斷邁向高質量發展的壯麗畫卷。截至2023年底，全國體育場地達459.27萬個、人均體育場地面積2.89平方米、經常參加體育鍛煉的人數比例達37.2%……蘊含其中的，是“體育讓生活更美好”的理念，也是人人參與運動、全民參與健身的熱潮。