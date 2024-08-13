中評社北京8月13日電／網評：鄉村休閑旅遊穩健前行，未來可期



來源：人民網 作者：孟哲



在特色民宿裡圍爐煮茶，乘坐林間小火車，體驗鄉村認養……近年來，越來越多的城裡人，願意走進鄉村，享受那份寧靜與美好。數據顯示，我國鄉村休閑旅遊業平穩發展，一季度開局良好，二季度持續改善。截至目前，已累計建設180個全國休閑農業重點縣和1953個中國美麗休閑鄉村。這些亮眼的數字背後，透露出鄉村休閑旅遊業的蓬勃生機和無限潛力。



“我要回農村”。鄉村休閑旅遊不僅是一種旅遊方式，更是一種追求寧靜與自由的生活態度。在快節奏的都市生活中，人們越來越向往鄉村的寧靜與美好，而鄉村休閑旅遊恰好滿足了這一需求。它能讓城市居民暫時忘卻都市的喧囂，走進鄉村的懷抱，感受大自然的恩賜，體驗那份久違的寧靜與美好。鄉村休閑旅遊，正是為了那些渴望回歸鄉村生活的人們準備的最好去處。



鄉村休閑旅遊迅猛發展，是綠水青山就是金山銀山的生動寫照。全國180個休閑農業重點縣，是鄉村休閑旅遊中的璀璨明珠。有的地區靠山吃山，發展山林徒步、采摘野果的項目；有的地區靠水吃水，搞起了垂釣、劃船等水上活動；還有的地區把農家的老房子改造成民宿，讓遊客們住進了農家屋，吃農家飯，幹農家活，真正體驗一把鄉村生活的魅力。在村裡，大家可以親近大自然，感受山林的魅力，享受水上的清涼與愜意。這種“土味”十足的旅遊方式，滿足了人民群眾對美好生活的向往和追求。



鄉村休閑旅遊讓土地生“金”，帶動當地群眾走出了一條生態美、產業興、百姓富的可持續發展之路。全國1953個美麗休閑鄉村，是鄉村休閑旅遊業的驕傲。這些鄉村各自散發著獨特的魅力，吸引著遊客們的目光。或以水果為友，舉辦水果采摘節；或以花為媒，搞起花卉觀賞節；或開設農事特色課程，把田間地頭變成動態課堂；或在村裡推出“村咖”，吸引越來越多的年輕人前來打卡，等等。隨著多元且豐富的新業態不斷湧入鄉村，遊客們更願意長時間停留，深入體驗當地的文化與生活。這些不僅是推動農旅融合發展的生動縮影，更是農旅融合下新的探索和實踐的典範。