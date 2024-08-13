今年中國民航旅客運輸量有望創歷史新高

中評社香港8月13日電／今年上半年，中國民航運輸總周轉量、旅客運輸量、貨郵運輸量分別比2019年同期增長11.9%、9%和18.7%，預計全年旅客運輸量達7億人次，將創歷史新高。



13日，中國民航局局長宋志勇在第二屆亞太航空安全研討會做出上述表示。



新華社報導，宋志勇介紹，中國民航運輸規模連續19年位居全球第二，對全球航空運輸增長的貢獻率超過20%。目前，全國有運輸飛機4335架，運輸機場262個、機場總容量達16億人次，無人機年飛行達到千萬小時量級，新註冊無人機總數正在以每月10萬架的速度增長。



在大體量、高速度的發展態勢下，中國民航運輸航空億客公里死亡人數和百萬飛行小時重大事故率十年滾動平均值分別為0.0016和0.01，分別為全球平均值的三分之一和十分之一。



當前，全球民航安全發展面臨著運行風險疊加交織、運行環境更加複雜、新技術帶來衍生風險等挑戰，宋志勇倡議，突出“以人為本、塑造安全”這一主題，共同應對風險挑戰，塑造更為開放兼容、積極向上的安全文化，加強人才培養和科技支撐，推動國際和地區間的合作交流。



第二屆亞太航空安全研討會由中國民航局、飛行安全基金會和新加坡民航局共同主辦，于8月13日至15日在北京舉行。會議面向亞太地區高級管理人員和航空安全從業人員，探討航空安全挑戰和倡議，分享安全管理經驗和實踐。