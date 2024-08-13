中評社北京8月13日電／網評：國防現代化是中國式現代化重要部分



來源：人民網 作者：沈若衝



強國必須強軍，軍強才能國安。鞏固國防和強大人民軍隊，是實現中華民族偉大復興的戰略支撐。



黨的二十屆三中全會審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》（以下簡稱《決定》），把“持續深化國防和軍隊改革”納入進一步全面深化改革總盤子，從完善人民軍隊領導管理體制機制、深化聯合作戰體系改革和深化跨軍地改革等方面作出重大部署，強調“必須堅持黨對人民軍隊的絕對領導，深入實施改革強軍戰略，為如期實現建軍一百年奮鬥目標、基本實現國防和軍隊現代化提供有力保障”。這充分體現了以習近平同志為核心的黨中央對國防和軍隊建設的高度重視，彰顯了以改革創新加快國防和軍隊現代化的決心意志和深遠考量。



國防和軍隊現代化是中國式現代化的重要組成部分。黨的十八大以來，黨中央和習主席以前所未有的決心和力度，領導開展新中國成立以來最為廣泛、最為深刻的國防和軍隊改革，深入破解長期制約國防和軍隊建設的體制性障礙、結構性矛盾、政策性問題，人民軍隊體制一新、結構一新、格局一新、面貌一新，為加快國防和軍隊現代化提供了有力保障。



當前，世界百年未有之大變局加速演進，新一輪科技革命和軍事革命迅猛發展，我軍建設正處在實現建軍一百年奮鬥目標的登頂衝刺階段。把握新形勢新任務新要求，衹有堅定不移推進全面深化改革，著力破解制約新時代備戰打仗能力提升的深層次矛盾，才能推動國防和軍隊建設高質量發展，奮力實現建軍一百年奮鬥目標，加快把人民軍隊建成世界一流軍隊。



領導管理體制機制，在軍隊組織形態中處於中樞和主導地位。其中，最關鍵的就是要毫不動搖地堅持黨對人民軍隊的絕對領導，通過體制優化和制度安排，以更高標準、更嚴要求貫徹軍委主席負責制，鞏固和擴大人民軍隊的政治優勢、組織優勢、制度優勢。