中評社北京8月13日電／網評：建立健全紀律教育機制



來源：人民網 作者：張鵬（中國井岡山幹部學院副院長）



習近平總書記指出：“黨的各級組織要積極探索紀律教育經常化、制度化的途徑，多做提提領子、扯扯袖子的工作”。在全黨開展黨紀學習教育，是加強黨的紀律建設、推動全面從嚴治黨向縱深發展的重要舉措。黨的二十屆三中全會《決定》提出：“建立經常性和集中性相結合的紀律教育機制，深化運用監督執紀‘四種形態’，綜合發揮黨的紀律教育約束、保障激勵作用。”新征程上，我們要深學細悟習近平總書記關於全面加強黨的紀律建設的重要論述，深入學習貫徹黨的二十屆三中全會《決定》關於紀律教育的重要部署，引導黨員幹部把增強黨性、嚴守紀律、砥礪作風貫通起來，融入日常、化為習慣，綜合發揮黨的紀律教育約束、保障激勵作用。



堅持黨性黨風黨紀一起抓。黨性、黨風、黨紀是有機整體，黨性是根本，黨風是表現，黨紀是保障。要堅持黨性黨風黨紀一起抓，把加強黨性教育當作基礎性工作來抓，弘揚忠誠老實、公道正派、實事求是、清正廉潔等價值觀，著力消除“四風”問題產生的思想根源，鍥而不舍落實中央八項規定精神，教育引導廣大黨員幹部傳承黨的光榮傳統和優良作風，把以權謀私、貪污腐敗看成極大恥辱，時刻自重自省自警自勵，不越紀律底線，不踩規矩紅線，做遵規守紀的明白人。



堅持正面教育與反面警示相結合。要堅持正面教育，用黨的理想信念宗旨、優良傳統作風、高尚道德追求引領人、感染人、教育人，努力使守紀律成為黨員幹部浸在骨子裡、融在血液中的自覺修養。要加強反面警示教育，運用違紀違法案例、警示教育片、懺悔錄及警示教育基地等，開展以案說德、以案說紀、以案說法、以案說責，讓心存敬畏、手握戒尺真正成為黨員幹部的日常自覺，切實做到公正用權、依法用權、為民用權、廉潔用權。



堅持全面教育與重點教育相結合。黨的紀律是一個系統完備、配套銜接的紀律體系。加強紀律教育，就要堅持全面教育與重點教育相結合。黨內法規是管黨治黨的重要依據，各級黨組織要把學習黨內法規作為一項制度，組織廣大黨員幹部把黨內法規全面學習好、理解好、執行好。要突出學習黨章這個重點，把黨章學習作為一項經常性工作來抓。要深刻認識到政治紀律是黨的各項紀律中最重要、最根本、最關鍵的紀律，遵守黨的政治紀律是遵守黨的全部紀律的重要基礎。要以嚴明政治紀律帶動組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律、生活紀律全面從嚴。