國台辦：大陸方面依法送返台灣漁船4名船員

國務院台辦發言人朱鳳蓮。（來源：新華社） 中評社北京8月13日電／7月2日大陸海警在泉州近海查扣一艘涉嫌非法捕撈的台灣漁船“大進滿88號”，國務院台辦發言人朱鳳蓮8月13日答記者問表示，大陸有關方面高度重視保護漁業資源和維護相關海域正常秩序。海警依法執法，同時保障相關船員的合法權益。對於該船4名違法情節輕微的人員，不予追究刑事責任，於8月13日安排返回；對於1名涉嫌非法捕撈的人員仍在進一步調查中。