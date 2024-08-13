新研究：火星內部深層存在大量液態水

中評社香港8月13日電／火星上的地震和隕石撞擊會產生地震波，這些波可以幫助繪制火星內部結構。一項新研究分析了由美國航天局“洞察”號無人探測器檢測到的火星地震波，認為在火星內部深層存在一個充滿液態水的孔隙和裂縫區。



研究認為，該區域存在於火星表面以下11公里至20公里的地方，其液態水儲量遠超此前認為的火星地表曾經有過的海洋所蘊藏的水量。儘管這些地下水資源因位置太深而無法開採，但這一儲水層可能是生命的“避難所”。



新華社報導，研究人員在分析中使用的一種數學模型與用於分析地球地下含水層和油田的模型完全相同。相關論文已發表在美國《國家科學院學報》周刊網站上。



研究人員表示，確定存在一個大的液態水儲層為瞭解火星的過去等提供了一些線索，既然地球上深深的礦井裡和海底都有生命，那麼火星深層地下儲水層也可能存在生命。



此前已有大量證據，比如河流通道、三角洲和湖泊沉積物等，都支持火星表面曾有液態水流動的假設，但這種潮濕時期早在30多億年前火星失去大氣層後就結束了。迄今，人類已經發射了許多探測器登陸火星，試圖弄清楚過去那些液態水到底發生了什麼。這項新研究表明，火星上大部分水並未逃逸到太空，而是滲入了火星地殼中。



“洞察”號無人探測器攜帶地震儀於2018年降落在火星表面，這是第一個探測到火星地震的儀器。2022年12月21日，美國航天局宣布，在對火星進行了4年多的科學探測後，“洞察”號正式結束任務。2018年至2022年間，儀器檢測到數百次火星地震。通過分析“洞察”號收集的地震數據，研究人員對火星地殼的厚度、核心的深度和組成，甚至還有地幔內的一些溫度信息有了更多瞭解。