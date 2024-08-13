日本機構預測全球變暖將導致大米產量減少

中評社香港8月13日電／共同社報導，日本農業和食品產業技術綜合研究機構使用裝置，人工設定為氣候變暖加劇的21世紀末的環境，實施了一項水稻種植實驗。結果發現，若不積極採取應對氣候變化的措施，那麼大米產量將減少，米粒發白不透明的“堊白粒”大幅增加等，品質會變差。實驗結果顯示收成可能會減少35%。



實驗使用的裝置是該機構開發的“機器人學人工氣象室”。可以精準控制氣溫、濕度、二氧化碳濃度等。實驗基於氣候預測，設定為2100年的環境，以茨城縣筑波市1990至1999年的平均值為標準，比較了稻穀的生長情況。



設想若與現在一樣繼續使用化石燃料，不積極應對氣候變化，那麼預計氣溫會上升4.5度，二氧化碳濃度也會上升；若採取某種程度的措施，則氣溫會上升1.4度。人工氣象室種植了“秋田小町”和“一見鍾情”等5個品種的稻穀。



結果顯示，氣溫和二氧化碳濃度越高，5個品種的稻穀從種下到出穗的時間越短。8月在人工氣象室種植的稻穀在21世紀末的環境中，比標準高出約30厘米。



另一方面，每株稻穗重量平均減輕35%，收成減少。“越光”大米在標準年的“堊白粒”佔比為0～5%，而在21世紀末的環境下，大幅上升至30%～70%。去年的酷暑也導致出現了堊白粒，碾米量減少，進而影響了流通量。



該機構負責彙總研究的米丸淳一表示，“實驗能讓我們知道最接近未來的環境下會發生什麼。有助於培育適應未來環境的美味作物的研究。”據稱，還有望今後為大豆、麥子等作物及太空環境下的種植法研究作出貢獻。