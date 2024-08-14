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普京簽署法令批准成立俄羅斯聯邦海事委員會
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2024-08-14 09:27:03
中評社香港8月14日電／俄羅斯總統普京13日簽署總統令，批准成立俄羅斯聯邦海事委員會。
新華社報導，根據總統令，俄總統助理帕特魯舍夫被任命為該委員會負責人。俄聯邦海事委員會將負責俄羅斯海軍的戰略發展、保護俄在北極的國家利益以及發展和支持俄海上活動。
帕特魯舍夫7月29日在一次會議上說，為加強協調國家海洋政策的落實，普京已決定成立海事委員會。成立該委員會的相關規定將在有關部門起草完成後提交總統批准。
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