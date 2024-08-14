北京鐵警開展火車站區“平安暢通”整治行動。圖源：央視網 中評社北京8月14日電／據央視網報導，客運火車站是城市的重要綜合交通樞紐，車站地區人流、車流集中，交通壓力普遍較大，為進一步改善客運火車站區域治安和道路交通秩序，確保廣大旅客出行“最後一公裡”更加平安暢通。近日，北京鐵路公安局以管內主要直轄市、省會大站、地市級客運火車站為重點聯合地方多部門開展了站區站周治安和交通秩序整治“平安暢通”專項行動。



此次專項行動，以管內45個客運火車站站區站周路地結合部位和道路交通秩序為重點，針對“盜搶騙”、醉酒滋事、扛包招攬、站周滋擾、非法從事客運經營等違法行為，以及搶道加塞、占道停車、隨意變道、不按規定禮讓行人等致使交通混亂和擁堵現象，北京鐵路公安局聯合京、津、冀三地公安機關交管部門、鐵路企業、火車站地區管委、市政、交通運輸等部門，按照“一站一策”原則，共同組織推進、共研整治措施、優化警力部署，建立“整體聯動、優勢互補、資源共享”的聯勤聯動模式，開展叠加式、全時空、立體化的巡邏清查，形成秩序疏導、隱患查改、運輸組織、打擊整治整體合力，最大限度提升見警率、管事率，全面淨化站區站周治安和交通環境，使廣大旅客出行“最後一公裡”更加平安暢通。



自專項整治以來，北京鐵路公安局結合“夏季行動”，連續開展7次治安集中清查，聯合地方公安機關開展治安、交通聯合整治，開展路地聯合執法60餘次，清理長時間停靠車輛5100餘輛，查處各類交通違法行為207起。同時，協調地方交管部門和站區管委會，科學調整站周交通布局，合理劃定行車道路，先後優化網約車停車區4處、車道3處，設置專用車道4處，增設電子監控3處、禁停區2處。