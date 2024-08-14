清水英男：“這是讓我一生夢魘的地方”

清水英男在“謝罪與不戰和平之碑”前鞠躬。（新華社） 中評社北京8月14日電／13日清晨，剛過完94歲生日的清水英男站在位於哈爾濱的侵華日軍第七三一部隊遺址前，恍如隔世。時隔79年，這位曾經的侵華日軍少年兵，又來到了這個讓他背負一生沉重記憶的“夢魘之地”。



侵華日軍第七三一部隊（簡稱“731部隊”）是二戰期間日本策劃、組織和實施細菌戰的大本營。1945年，清水英男作為“731部隊”最後一批少年兵在哈爾濱待了4個多月，同年8月14日，他隨戰敗的部隊逃離中國。



8時40分許，清水英男在工作人員引導下，來到“731部隊”本部大樓舊址的部隊長辦公室、標本陳列室，以及凍傷實驗室、細菌實驗室、小動物地下飼養室舊址等，逐一指認侵華日軍的戰爭罪行。



79年前，清水英男在這裡見證“731部隊”的野蠻行徑。他曾在這裡的標本室里親眼見過胎兒、嬰兒、幼兒的標本。清水英男說，從他的第一個孩子出生起，“每當夜里聽到孩子的哭聲，我腦子里就會閃現‘731部隊’標本室的畫面，仿佛那些逝去的孩子在哭泣”。



這些場景給他留下巨大心理陰影，他也一直感到自己罪惡深重。2016年，他公布自己的身份，開始通過公開演講、接受採訪等方式，揭露侵華日軍罪證，還原歷史真相。



10時30分許，清水英男來到“謝罪與不戰和平之碑”前，雙手合十，深深鞠躬。“向中國的受害者表示真誠的道歉、謝罪。”他說。



這座碑位於“731部隊”遺址群第二保護區，由日本民間友好人士於2011年集資建立，黑底白字。碑文中寫道：“侵華日軍第七三一部隊在中國犯下了世界歷史上史無前例的國家級罪行。”

