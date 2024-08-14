俄烏激戰庫爾斯克　華府續撥火

圖：烏軍士兵12日駕駛戰車在靠近俄羅斯邊境的蘇梅地區執行任務。＼法新社 中評社北京8月14日電／據大公報綜合路透社、《華爾街日報》報導：烏軍總司令瑟爾斯基12日稱，烏軍越境進攻俄羅斯庫爾斯克州一周以來，已控制約1000平方公里的領土。俄方承認有領土損失，但面積不到烏方聲稱的一半。有分析稱，烏克蘭此時襲擊俄羅斯本土，是為了在美國大選前傳遞“烏克蘭人還能打”的信號，向美方索要更多軍援。烏總統澤連斯基12日在基輔與美國參議院代表團會晤，討論烏軍使用西方援助遠程武器的問題。



瑟爾斯基12日在一場視頻會議上說：“進攻一周以來，烏軍已控制約1000平方公里的俄羅斯領土。”俄羅斯庫爾斯克州代理州長斯米爾諾夫承認俄方有領土損失，烏軍在40公里寬的區域內向俄境內推進了12公里，不到瑟爾斯基所說占領面積的一半。庫爾斯克已有12.1萬人撤離，另有約6萬人正在撤離中；與庫爾斯克相鄰的別爾哥羅德州也有1.1萬平民被疏散。



俄國防部12日通報說，過去24小時，俄軍在庫爾斯克方向擊退烏軍7輪進攻，挫敗烏軍機動小組深入俄領土的企圖。13日，烏軍使用無人機猛烈攻擊庫爾斯克和別爾哥羅德，其地面部隊亦試圖突破俄軍防線，庫爾斯克前線戰鬥激烈。俄防空部隊在庫爾斯克摧毀12架無人機，在別爾哥羅德和沃羅涅日各摧毀一架無人機。



烏攻堅階段可能才開始



《華爾街日報》表示，烏軍使用電子戰設備破壞了俄軍通訊，並在無人機和防空系統支持下讓地面部隊乘坐高機動性的裝甲車越境突襲，俄軍被打了個措手不及。斯米爾諾夫12日稱，烏軍控制了庫爾斯克28個定居點。目前，烏軍正利用已占據的立足點派出偵察隊，探尋可以利用的薄弱環節，並調集可以深入俄後方實施打擊的火炮系統。據報導，烏軍還試圖包圍俄方天然氣運輸站所在地蘇賈。



芬蘭開源情報機構黑鳥集團分析師帕羅寧表示，俄軍預備部隊已趕赴庫爾斯克戰場，烏軍越境進攻的最艱難階段可能現在才開始。駐維也納的軍事分析師蓋迪說，俄方希望充分利用包括大型滑翔炸彈在內的優勢火力，迅速發動反擊；而烏方將需要部署更多人力和軍事資源以保持攻勢。然而，烏軍正在烏克蘭東部戰線艱難抵禦俄軍的推進，那裡急需兵力和裝備。基輔陷入兩難境地。

