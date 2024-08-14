中央送贈大熊貓　9.26抵港

圖：特首李家超早前親赴四川，為新一對大熊貓來港安排進行協商。（圖源：大公報） 中評社北京8月14日電／據大公報報導，市民熱切期待中央再贈送香港的一對大熊貓早日來港。消息透露，海洋公園專家已到四川一段時間，以便熟悉該對大熊貓的生活習性。文化體育及旅遊局局長楊潤雄明日（星期四）會再到四川跟進大熊貓來港安排。據報導，這對大熊貓有可能於9月26日抵港。



須檢疫隔離 料12月可亮相



消息人士向《大公報》透露，海洋公園早已派專家留在四川一段時間，熟悉該對大熊貓的習性，以及研究牠們對食物和人的敏感度程度。這對大熊貓很健康，但按照規定，牠們抵港後仍需接受檢疫隔離，而且需時間適應這裡的新環境，所以估計這對大熊貓可能要到12月，才會在海洋公園內正式公開亮相，與市民大眾見面，倘若牠們適應得很好，不排除可提早與市民大眾見面。



獲選定送給香港的一對大熊貓，年齡約五至八歲，雄性大熊貓體重120多公斤，動作敏捷，聰明好動；雌性大熊貓體重約100公斤，溫柔可愛，性情溫順。據早前政府消息指，選定的大熊貓在中國大熊貓保護研究中心都江堰基地作適應準備，會隔離30天，抵港後須再檢疫隔離30天，隨後給予時間讓牠們適應新環境，然後便可與市民見面。