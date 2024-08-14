國務院公布實施新修訂《軍人撫恤優待條例》

圖為2019年10月1日，慶祝中華人民共和國成立70周年大會領導指揮方隊接受檢閱。（來源：新華社） 中評社北京8月14日電／據新華社報導，國務院、中央軍委日前公布新修訂的《軍人撫恤優待條例》（以下簡稱《條例》），自2024年10月1日起施行。



新修訂的《條例》旨在保障國家對軍人的撫恤優待，激勵軍人保衛祖國、建設祖國的獻身精神，加強國防和軍隊現代化建設，讓軍人成為全社會尊崇的職業。新修訂的《條例》共6章64條，修訂的主要內容如下。



一是堅持黨的領導，明確軍人撫恤優待基本原則。軍人撫恤優待工作堅持中國共產黨的領導，貫徹待遇與貢獻匹配、精神與物質並重、關愛與服務結合的原則。健全撫恤優待標準動態調整機制，確保撫恤優待保障水平與經濟社會發展水平、國防和軍隊建設需要相適應。



二是健全體制機制，適應國防和軍隊建設新形勢新要求。明確撫恤優待對象範圍和撫恤優待內容。明確管理體制，規定退役軍人工作主管部門、其他有關機關、軍隊有關部門的撫恤優待工作職責。明確中央和地方財政責任。完善評定烈士、發放殘疾撫恤金等工作的軍地銜接機制。



三是增加撫恤優待措施，加大服務保障力度。規定撫恤優待對象享受社會保障、基本公共服務和相應的撫恤優待待遇。通過向功勛榮譽表彰獲得者的遺屬增發撫恤金，邀請撫恤優待對象參加重大慶典活動等措施增強榮譽激勵。建立關愛幫扶機制，加大對特殊困難撫恤優待對象的關愛幫扶力度。



四是優化撫恤優待程序，提高服務能力和水平。明確一次性撫恤金的發放程序，保障撫恤優待對象合法權益。細化殘疾等級評定的程序，增加補辦評定殘疾等級的情形。