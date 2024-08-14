國安部：堅決打好涉台反分裂反間諜鬥爭 圖源：央視網 中評社北京8月14日電／據央視新聞報導，國家安全部微信公眾號13日刊發《堅決打好涉台反分裂反間諜鬥爭》的文章，稱固守“台獨”立場是窮途末路，面對“台獨”分裂勢力的囂張氣焰，國家安全機關有力打擊間諜情報活動，有力懲治“台獨”分裂勢力，有力反制外部勢力干涉。



文章指出，面對“台獨”分裂勢力的囂張氣焰，國家安全機關持續鞏固拓展反分裂反干涉反間諜鬥爭成果，對一切針對祖國大陸實施的情報竊密和滲透破壞活動予以嚴密防範、嚴厲打擊、嚴正懲戒。



文章表示，國家安全機關持續重拳出擊，開展系列專項行動，連續破獲千餘起台灣間諜竊密案件，打掉一大批在大陸布建的間諜情報網絡，對開展情報竊密和滲透破壞活動的間諜分子依法嚴懲不貸，有力維護了國家安全。



文章稱，國家安全機關以“反分裂、遏台獨、促統一”為主線，依法全面加強“懲獨遏獨”。對楊智淵等“台獨”頭目實施抓捕審查，創新了以涉嫌分裂國家罪追究島內“台獨”分子刑事責任的執法司法實踐，給予“台獨”分裂勢力謀“獨”拒統逆行迎頭痛擊和強力震懾。



文章還指出，有力反制外部勢力干涉是維護國家安全的重要工作。國家安全機關堅決同“倚外謀獨”“以台制華”行徑作鬥爭，及時挫敗“台獨”分裂勢力勾連外部勢力挑釁圖謀，有力反制域外國家介入台海局勢、插手台灣問題動向，有效捍衛國家主權、服務對台工作大局。